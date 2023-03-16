Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев сообщил о профессионализме дагестанских бойцов в зоне СВО.

«Рад сообщить очередную новость о профессионализме дагестанских бойцов в зоне СВО.

Еще во время частичной мобилизации бойцы из Саратовской области попали в Энергодар Запорожской области, где ранее выполнял задачи отдельный батальон 102-й бригады Росгвардии по Дагестану под командованием моего друга и соратника подполковника, кавалера Ордена Мужества Мурада Ахмедханова. Дагестанские росгвардейцы научили их на профессиональном уровне поражать цели из всех видов стрелкового оружия, ПТУР, провели психологическую подготовку.

Такое отношение наших профессионалов не осталось незамеченным. В эфире Первого канала известный телеведущий Артём Шейнин поблагодарил дагестанских росгвардейцев. Он в очередной раз недавно побывал в Запорожье и лично общался с бойцами.

«Наши мобилизованные ребята говорили: «Дагестанские росгвардейцы — настоящие профессионалы! Они дали нам огромный запас боевой подготовки. Мы по-настоящему заряжены на выполнение задач в зоне спецоперации», — рассказал журналист.

Не устану повторять: главное на поле боя — взаимовыручка! Российские военнослужащие помогают друг другу во всем, вне зависимости от национальности они всегда готовы прийти на помощь. Бойцов с такой жизненной философией невозможно победить!» — написал парламентарий в тг-канале.