Абдулхаким Гаджиев: «Россия отстаивает право на безопасность и реализацию российским народом своих национальных интересов»

Депутат Госдумы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупцию, генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев прокомментировал признание ДНР и ЛНР

«Сегодня в Государственной Думе на пленарном заседании мы, депутаты, единогласно ратифицировали договора о Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой и Луганской Народными республиками.

Главное, что произойдёт — граждане республик, наконец, реализуют своё право на безопасность, которое игнорировалось 8 лет Киевом.

Российская Федерация, обеспечив безопасность своих граждан, очередной раз подтвердила свой статус Великой державы. Это имеет принципиальное значение для российского народа. Без таких решительных шагов мы не можем рассчитывать на учёт наших национальных интересов в выстраивании системы европейской безопасности, по поводу чего продолжается российско-американский диалог.

Конечно, есть риск, что этот шаг будет иметь определённые последствия. Например, в виде разнообразных санкций. Однако, нужно учитывать, что Российская Федерация и так постоянно находится под санкциями, и, как показывает опыт, повод для их введения всегда найдётся. Независимо от действий или бездействия России относительно ситуации в Донбассе. Куда важнее то, что Россия убедительно отстаивает право своих 800 тысяч граждан, проживающих на территории народных республик, на безопасность и реализацию российским народом своих национальных интересов.

Мы своих в беде не бросаем!», — сказал народный избранник.