Абдулхаким Гаджиев: «Россия и Оман готовы к взаимовыгодному сотрудничеству»

Депутат Государственной Думы России от Дагестана Абдулхаким Гаджиев в составе группы по связям с парламентариями стран Персидского залива находится с рабочим визитом в Омане.

В ходе визита депутатская группа под руководством Председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенёва встретилась с Председателем нижней палаты парламента страны Халидом Бин Хилялем бин Насером Аль-Маавали и министром торговли, промышленности и инвестиций Омана Кайсом бин Мухаммедом Аль-Юсефом. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере туризма и торговли. В частности этому должно способствовать возобновление прямых рейсов между Москвой и Маскатом.

Визит российской делегации, продлится до 30 декабря.

«Россия готова развивать торгово-экономические отношения с дружественными странами, о чем неоднократно говорил Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Наша парламентская группа предпринимает реальные шаги в этом направлении. Уверен, Россия и Оман готовы к широкой инвестиционной деятельности и развитию перспективных проектов в разных сферах. Особый интерес представляют оманские инвестиции в сферу туризма России, в частности, Северного Кавказа и моего родного Дагестана. В республике под руководством Главы РД Сергея Алимовича Меликова предпринимаются активные шаги по созданию благоприятных условий для потенциальных инвесторов», — прокомментировал Абдулхаким Гаджиев цель визита в Султанат.