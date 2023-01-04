Абдулхаким Гаджиев: «Рассматривается вопрос открытия прямого авиасообщения «Махачкала — Маскат»

В рамках продолжающегося визита парламентской группы Государственной Думы Российской Федерации под руководством Председателя Комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенёва в Султанат Оман состоялась встреча с Министром высшего образования, научных исследований и инноваций Омана, доктором Рахмой бинт Ибрагим Аль-Махрукия.

Были обсуждены пути расширения научного и академического сотрудничества между двумя странами.

Отдельно проговорили развитие научно-образовательных проектов. Султанат особо интересует обучение оманской молодежи в сферах кибербезопасности, медицины, по инженерным наукам и строительству.

Также российская делегация посетила фабрику известного парфюмерного бренда «Амуаж» (Amouage), созданного в Омане в 1983 году, продукция которого продается по всему миру.

В рамках встречи с Министром национального наследия и туризма Омана Салимом бин Мухаммадом Аль-Махруки были подняты вопросы развития туризма и культурного обмена в условиях возобновления прямых рейсов «Москва – Маскат».

«Отмечу, что большой взаимный интерес к истории и исламской культуре проявляют граждане стран Персидского залива и жители Северного Кавказа.

Мы выступили с предложением по налаживанию прямого авиасообщения из Махачкалы в оманскую столицу (Маскат).

Время перелета не превысит 3 часов, что сравнимо с временем по маршруту Махачкала-Москва.

Напомню, что в 2021 году состоялось открытие международного терминала самого южного аэропорта России в Махачкале. Его пропускная способность увеличилась более чем в 3 раза. Поэтому аэропорт Махачкалы может стать транзитным хабом для стран Персидского залива и поможет развитию международного туризма.

В прошлом году только Дагестан посетило более 2 млн туристов. В этом году по самым пессимистичным прогнозам эта цифра превысит 3 млн человек. В настоящее время туризм является драйвером экономики Северного Кавказа и нашей республики.

Для скорейшей реализации инициатив принято решение сформировать постоянно действующую рабочую группу», — сообщил Гаджиев.