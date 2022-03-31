Абдулхаким Гаджиев прокомментировал выступление Сергея Меликова на заседании НС РД

Сегодня, 31 марта, состоялось заседание Народного Собрания Республики Дагестан. Перед депутатами выступил глава региона . Прокомментировал выступление Сергея Меликова депутат Государственной думы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев. «Сегодня Глава Дагестана Сергей Меликов выступил перед Народным Собранием республики с отчетом о работе регионального правительства за прошлый год. В 2021 году, как отметил Сергей Алимович, нам удалось справиться с вызовами, связанными с пандемией коронавируса. Однако в настоящее время на деятельность любого органа власти самым непосредственным образом влияет ситуация на Украине. Поэтому считаю важным, что на этом в своем выступлении акцентировал внимание Глава РД. Героизм дагестанцев никем не подвергается сомнению, о чем свидетельствуют вести с зон боевых действий. Первым Героем России в рамках проводимой спецоперации стал именно наш земляк Нурмагомед Гаджимагомедов, лучшие мужские качества проявляют и другие дагестанцы, которые бок-о-бок с товарищами из других регионов страны сегодня освобождают братский украинский народ от нацизма и западной каббалы. Сергей Алимович заверил, что власти Дагестана поддержат абсолютно все семьи наших воинов, участвующих в спецоперации. И я ни на секунду не сомневаюсь в этом, потому что Меликов – боевой генерал, он знает, что такое противостоять врагу непосредственно на поле сражения. По его поручению, мною оказывается помощь нашим раненым, поступающим в различные лечебные учреждения Москвы. Я уверен, что Глава республики знает поименно каждого дагестанца, который отдал жизнь за свою Родину. Я тоже генерал, поверьте, для нас каждый солдат – это член семьи. Каждый военнослужащий – это человек, который принял для себя решение быть патриотом до самого конца, не подвергая сомнению величие России. Поэтому все, что говорит Сергей Алимович о спецоперации на Украине, о защите национальных интересов, о каждом из наших солдат, идет от сердца», — отметил Гаджиев.

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