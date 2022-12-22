Абдулхаким Гаджиев организовал отдых для детей военнослужащих участников СВО Хасавюртовского района

По инициативе депутата Госдумы России Абдулхакима Гаджиева на экотуркомплексе «Главрыба» состоится декада благотворительных приемов детей военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Так, в рамках приема был организован отдых в том числе и для детей военнослужащих участников СВО Хасавюртовского района, вместе с сопровождающими матерями, бабушками и дедушками, которые стали участниками волшебной сказки, побывав на праздничном представлении с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Как сообщил парламентарий, такие мероприятия очень важны для семей военнослужащих, которые сегодня находятся в зоне проведения СВО и защищают Родину.