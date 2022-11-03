«Абдулбасировские чтения» в память о политическом деятеле прошли в Махачкале

В Дагестанском государственном аграрном университете в Махачкале прошла I Республиканская научно-практическая конференция «Абдулбасировские чтения», посвященная жизни и деятельности российского политического деятеля Магомедтагира Меджидовича Абдулбасирова.

Мероприятие в память о политическом деятеле посетили Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, вице-премьеры Муслим Телякавов, Ризван Газимагомедов, Нариман Абдулмуталибов, депутат НС РД Асият Алиева, ректор ДагГАУ Зайдин Джамбулатов, а также родные и близкие Абдулбасирова.

В своей приветственной речи глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил организаторов и поприветствовал участников встречи.

Абдулмуслимов рассказал о жизненном пути Магомедтагира Абдулбасирова и его вкладе в развитие агропромышленного комплекса Дагестана.

«Вклад Магомедтагира Абдулбасирова невозможно переоценить. Под его руководством и на его трудах выросло не одно поколение ветеринаров, селекционеров, агрономов, животноводов, лесничих. Книга, написанная им в 1977 году, под названием – «Некоторые вопросы интенсификации животноводства Дагестана» являлась и является основной в списке литературы при написании диссертаций», — подчеркнул Абдулмуслимов.

Премьер-министр особо отметил, что для достижения того уровня в сельском хозяйстве республики, который существовал в годы службы и управления Магомедтагира Меджидовича была проведена большая работа.