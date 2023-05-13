Абас Гусенов из села Цанатль награжден орденом Мужества

Участник СВО на Украине, командир установки разминирования «Метеорит» сержант Абас Гусенов из села Цанатль Гумбетовского района награжден орденом Мужества. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

Воин из села Цанатль служит в зоне СВО с первых дней. Совершил подвиги в ходе боев по Киевскому, Харьковскому, Донецкому направлениям, освободил от неофашистов населённые пункты Березовое, Сладкое ДНР. Был ранен. После прохождения курса лечения снова вернулся в строй, несёт службу в Запорожской области. Орден Мужества Гусенову вручил командир дивизии.

Глава Гумбетовского района Галип Галипов поздравил Абаса Гусенова с вручением высокой государственной награды, пожелал крепкого здоровья и всего наилучшего.

Напомним, что десятки гумбетовцев удостоены государственных наград за мужество и героизм, проявленные на СВО. Руководство Гумбетовского района уделяет пристальное внимание вопросам оказания помощи воинам СВО и их семьям.