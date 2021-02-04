А ты сделал прививку…

В октябре-ноябре прошлого года мы с тревогой ожидали очередной волны коронавирусной пандемии: эксперты прогнозировали рост числа зараженных в связи с наступлением эпидсезона острых респираторных заболеваний, а также мутацией COVID-19. В итоге так и произошло.

Меры по соблюдению социальной дистанции и личной гигиены хотя и давали какой-то результат, но этого всё же было недостаточно. Стало понятно, что кардинально поменять ситуацию можно лишь с помощью антиковидной прививки.

Вакцинация в республике набирает обороты, и уже сейчас заметна тенденция к спаду заболеваемости, причем довольно ощутимая.

– Пункт вакцинации открыт, правда, пока очередей не наблюдаем, – говорит участковый терапевт гериатрического центра в Махачкале Изум­руд Омарова. – Конечно, в первую очередь в обязательном порядке вакцинируются те, кто часто контактирует в силу специфики своей работы.

«Мы имеем вакцину, и важно ею воспользоваться. Мы призываем всех принять участие в вакцинации и защитить себя и своих родных от вируса»

Вакцинацию только что прошла семья Мухтаровых.

– Наша дочь уже сделала прививку в Москве и чувствует себя прекрасно. Я с самого начала говорю, что вакцинация – самая эффективная мера борьбы с этой инфекцией, – рассказывает Гуля Мухтарова, эколог, преподаватель ДГУ.

Мухтар Мухтаров – бизнесмен, руководитель предприятия, страдает диабетом и поэтому опасается заражения. Прививку он считает необходимой мерой и реальным спасением для лиц из группы риска.

– В среднем прививаются порядка 5 человек в день. Открытой ампулу можно держать не более 2 часов, поэтому необходимо заранее определить круг вакцинируемых, – комментирует главный врач центра Аминат Магомедова.

По ее словам, вакцинируются в основном люди среднего возраста и старшего поколения, которые относятся к прививкам спокойно. У них есть понимание того, для чего нужна прививка и как она работает: сказывается советский опыт вакцинации.

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На днях обследование перед вакцинацией прошли сотрудники Министерства по делам молодежи Дагестана, а также многие лидеры молодежных общественных организаций региона.

В связи с тем, что вакцинации подлежат лица, не имеющие антител к SARS-CoV-2, в первую очередь каждый прошел обследование на наличие антител в организме на базе Республиканской станции переливания крови. По результатам данного анализа будет ясно, кто сможет получить прививку и обезопасить себя от заражения, а кому она не потребуется.

– Как защититься от коронавирусной инфекции? Этот вопрос волнует всех нас с апреля прошлого года. Сегодня благодаря отечественным ученым решение найдено: мы имеем вакцину, и важно ею воспользоваться. Мы призываем всех принять участие в вакцинации и защитить себя и своих родных от вируса, – отмечает министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов.

Его заместитель, декан факультета дефектологического образования Даггоспедуниверситета Патимат Ома­-

рова вместе со своим супругом Далгатом Магомедовым также в числе первых решили пройти вакцинацию.

«Цель одна – обезопасить себя и своих родных от коварной болезни. Вакцина – это реальная защита, которая нам нужна, чтобы вести полноценно жизнь, работать, не боясь заражения», – говорит Патимат Омарова.

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Сегодня людям во всем мире предстоит сделать выбор – пройти вакцинацию от коронавируса или нет. Для кого-то он очевиден, кто-то еще сомневается. Мы опросили жителей республики с просьбой высказать свое отношение к вакцинации.

Надыр Меджидов, пенсионер:

– Вакцинация, конечно, нужна. Во-первых, это сохранит жизни людей, во-вторых, поможет избежать экономических потерь. Я сам собирался вакцинироваться. Пошел в свою поликлинику, думал, всем делают. Мне сказали, что перед процедурой надо сдать анализы на отсутствие противопоказаний, поскольку мне 81 год и могут быть риски для здоровья. Если анализы будут хорошими, я обязательно сделаю прививку.

Сергей, геолог:

– К вакцинации отношусь двойственно. Я понимаю, что она нужна, но сам еще до конца не определился. У меня родственник работает врачом, ему пока вакцину не сделали. Вот когда он вакцинируется и расскажет мне об эффекте, я приму решение.

Велибек, сотрудник органов внутренних дел:

– В Ахты, где я живу, вакцина не поступила в достаточном количестве, насколько я знаю. Но когда она окажется доступной, я собираюсь привиться. Наша российская вакцина во всем мире признана эффективной, думаю, ей можно доверять.

Источник: dagpravda.ru