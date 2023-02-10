А. Абдулмуслимов выступил на всероссийской конференции «Малому бизнесу — большую полку»

В Санкт-Петербурге 10 февраля прошла конференция «Малому бизнесу — большую полку», где Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил в качестве спикера и представил малый бизнес Дагестана, ориентированный на аграрной и сельхозпродукции.

Так он отметил, что Дагестан производит овощей, фруктов, зерновых культур и мясо-молочки не только для обеспечения потребностей самой республики, но и других регионов, тем самым внося свой вклад в обеспечении продовольственной безопасности. На фоне этого он обратил внимание на то, что актуальным остаётся вопрос реализации продукции фермерских хозяйств. От этого зависит устойчивость развития предпринимательства на селе.