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А. Абдулмуслимов отправился в село Новый Чиркей для вручения Ордена родителям Юнуса Магомедова

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Совсем недавно Абдулмуслим Абдулмуслимов, будучи с визитом в Луганской республике, встречался с военнослужащими из Дагестана, где познакомился с 24-летним Юнусом Магомедовым — командиром роты одного из подразделений спецназа «Ахмат».

Сегодня ему должно было бы исполниться 25, но он погиб, когда спасал раненого товарища. Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» лично вручил родителям военнослужащего сам председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, который направился с этой целью в село Новый Чиркей Кизилюртовского района.

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