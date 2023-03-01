А. Абдулмуслимов отчитался о результатах работы Правительства РД в 2022 году

На ХХ съезде Народного Собрания РД седьмого созыва Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов зачитал отчёт по деятельности Правительства РД и по её результатам.

В начале выступления премьер отметил в каких «беспрецедентных» условиях выстраивался вектор развития: жёсткие санкционные ограничения и начало военной операции.

В процессе выступления Абдулмуслим Абдулмуслимов доложил о результатах каждой отдельной сферы: социальной, экономической и промышленного развития, агропромышленной, топливно-энеогетическому комплексу, строительству, дорожному хозяйству, экологии, транспорту, земельно-имущественным отношениям. Было уделено внимание и развитию инвестклимата республики, а также туризму. Были озвучены задачи образования, культуры, спорта и здравоохранения.

По завершении отчёта, Абдулмуслиму Абдулмуслимову были заданы вопросы депутатами НС РД, они касались имеющихся проблем и путей их решения.