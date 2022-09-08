Культура

99 лет Расулу Гамзатову: Дагестан помнит

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В Дагестане дали начало мероприятия, приуроченные к 99-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова.

Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках фестиваля «Дни белых журавлей» посетил митинг у памятника Воина-освободителя. Он поприветствовал участников митинга и отметил: «Почти 20 лет назад поэт завершил свой земной путь, но все эти годы в Дагестан и в его родной аул Цада продолжают приезжать его коллеги, последователи, друзья…»

Стоит отметить, что «Белые журавли» начали свой полет еще в 1986 году, а посещение памятника Воина-освободителя стало традиционной частью фестиваля.

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