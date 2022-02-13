950 тысяч тонн мусора должны будут пропускать объекты по переработке ТКО в Дагестане

В рамках круглого стола, прошедшего в Постоянном представительстве РД при Президенте РФ, были обсуждены стратегии реализации перехода Дагестана на новую систему обращения с ТКО. Участие в обсуждени приняли компания «Республиканский экологический оператор», генпроектировщик объектов обращения с ТКО «СК «Гидрокор» и поставщики оборудования переработки отходов.

Всеми поставщиками озвучены варианты решений, которые уже успешно внедрены на территории России.

Будущие объекты переработки ТКО должны будут обладать мощностью в 950 тысяч тонн в год и достигать 100% обработки мусора.