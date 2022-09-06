91 единица санитарного автотранспорта и 21 машина скорой помощи поступят в Дагестан

Министерством здравоохранения Дагестана по Программе модернизации первичного звена здравохранения закуплена 91 автомашина в качестве санитарного автотранспорта для поликлиник и больниц Дагестана. Также при поддержке руководства республики приобретено ещё 21 специализированный автомобиль скорой медицинской помощи.

«Программа модернизации первичного звена здравоохранения с 2021 года принесла ощутимые положительные сдвиги в здравоохранении нашей республики. Ранее наши медицинские организации уже получили 177 единиц санитарного автотранспорта, которые очень помогли в сложные года пандемии, помогают и сейчас, доставляя пациентов, перевозя материал для лабораторных исследований, доставляя врачей к пациентам — они будут работать и в дальнейшем.

В этом году работа Программы продолжается. Дагестан имеет сложную географию, поэтому наличие автотранспорта служит одним из главных условий увлечения доступности медицинской помощи, путём ускорения получения первичной и специализированной медицинской помощи», — подчеркнула министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.

Поставка автомобилей, полученных по Программе модернизации первичного звена здравоохранения, состоится ближайшее время. Чуть позже поступят и автомашины скорой медицинской помощи. Надо отметить, что последние полностью оснащены всем необходимым медицинским оборудованием для экстренной работы медиков.