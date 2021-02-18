90-летняя бабушка из Дома престарелых привилась от коронавируса

Наталья Окунева чувствует себя хорошо. В Доме престарелых в Махачкале прошла вакцинация от коронавируса. Прививочная бригада поликлиники №8 выехала в Дом престарелых для вакцинации постояльцев. После предварительных процедур прививки получили восемь человек. Самой старшей из них – Наталье Окуневой в этом году исполнится 90 лет. У пенсионеров побочных эффектов на препарат не выявлено.

Записаться на вакцинацию может любой желающий на сайте Госуслуг, а также позвонив по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию Минздрава Дагестана по единому номеру 122.