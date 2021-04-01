90% коньяка из натурального сырья в России производит Дагестан

31 марта зампредседателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов участвовал в заседании Комиссии по реализации госполитики в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в СКФО.

В рамках заседания Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что из 100% коньяка, производимого в России из натурсырья, 90% производится в Дагестане из местного винограда. Однако отрасль сталкивается с серьёзной проблемой: на прилавках находится огромное количество фальсификата невиноградного происхождения, что вынуждает производителей коньяка отпускать продукцию по себестоимости.

В связи с озвученной проблемой цены на коньяк от производителей могут вырасти.