Политика

9 миллиардов рублей поступило в консолидированный бюджет Дагестана в 2021 году

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На заседании Комиссии при Главе РД по увеличению доходной части консолидированного бюджета, прошедшем под руководством Сергея Меликова, подведены итоги ушедшего года. В рамках оглашения результатов 2021 года было озвучено, что по сравнению с 2020 годом поступления в консолидированный бюджет увеличились на 19%. Этот результат достигнут в условиях снижения некоторых налоговых ставок почти вдвое. В целом сообщается о поступлении в консолидированный бюджет республики за 2021 год порядка 9 миллиардов рублей.

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