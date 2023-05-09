Общество

9 Мая в честь празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кизлярском районе состоялся общерайонный митинг

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Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

По этому случаю в Центре культуры и досуга в селе Аверьяновка собрались представители всех организаций и учреждений района, жители села, юнармейцы.

В качестве почетных гостей на празднике присутствовали родные и близкие участников СВО и военнослужащие, находящиеся в эти дни в отпуске дома.

Одновременно торжественные митинги «Вахта памяти» также состоялись в двадцатидвух сельских поселениях Кизлярского района.

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