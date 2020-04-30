9 мая 2020 года пройдет Всероссийская народная музыкальная акция «Окно Победы»

В рамках объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года памяти и славы по инициативе Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова Министерство культуры РФ информирует Вас о проведении 9 мая 2020 года Всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы», в которой предполагается участие как профессиональных музыкантов, так и любителей музыки.

Суть акции-марафона: исполнение музыкального произведения — песни Давида Тухманова День Победы из окон, с балконов квартир и домов. 11 начало проведения акции в 12.00 часов дня (в соответствии с часовыми поясами

каждого региона страны).

Выложить видео своего выступления можно в социальные сети с хэштэгом #окнопобеды.