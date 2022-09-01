9 капитально отремонтированных школ Буйнакского района открыли свои двери в День знаний

Сегодня после масштабного капитального ремонта, который проводился в рамках национального проекта «Образования» распахнула свои двери Атланаульская гимназия.

По сложившейся традиции в этот день на праздник собрались ученики и их родители, педагоги, представители Администрации района и общественность.

Почетными гостями праздничного мероприятия были исполняющий обязанности Глава Буйнакского района Абидин Карчигаев, заместитель министра сельского хозяйства РД Шайхгасанов Эмин, подрядчик Исламутдин Бекмурзаев и другие.

Торжественность и значимость происходящего события подчеркнул Гимн Российской Федерации и Республики Дагестан.

Со словами поздравления выступил Абидин Карчигаев, который поздравил всех присутствующих и учащихся школы со знаменательным праздником – День Знаний.

«День знаний — один из самых волнительных и трепетных праздников. Здесь собрались те, кто первый раз перешагнул порог школы и те, кто заканчивает обучение в этом году. Пусть заряд бодрости и хорошего настроения, который вы получите сегодня, поможет вам успешно учиться весь год! Нашим выпускникам желаю приложить все усилия, чтобы успешно закончить обучение, сдать государственные экзамены и осознано выбрать будущую профессию! Всем ребятам – успешного и интересного учебного года!», — сказал он.

Эмин Шайхгасанов поздравил школьников с Днем знаний и учеников, их родителей и учителей с предстоящим учебным годом и пожелал с усердием и терпением добиваться успехов в учёбе.

На торжественной линейке с напутственной речью выступил директор гимназии Абдурахман Абакаров, который поздравил педагогов и учащихся с Днем знаний и началом нового учебного года, пожелав профессиональных достижений и воплощения творческих планов.

Он также вручил Правительственную грамоту подрядчике объекта

Отдельные теплые слова были сказаны начальником Управления образования Аидой Залимхановой первоклассникам, которые только вступают в этот сложный, но интересный мир знаний.

После всех поздравлений и напутствий Правительственную грамоту от Министерства образования и науки РД вручили подрядчику объекта Исламутдину Бекмурзаеву.

Далее для гостей была подготовлена праздничная программа. Будущие выпускники дали наказ первоклашкам и подарили памятные подарки.

И вот наступил момент, которого с нетерпением ждали все присутствовавшие на линейке. Заливисто и весело звенит первый школьный звонок.