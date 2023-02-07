9 февраля 100-й юбилей отмечает отечественная гражданская авиация

За четыре года реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в стране было построено и капитально отремонтировано 95 магистралей, ведущих к крупным и региональным воздушным гаваням страны.

В том числе в Республике Дагестан в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завешено строительство дороги в обхода села Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий», которая обеспечивает выезд по наикратчайшему направлению из международного аэропорта Махачкала (Уйташ) на южный Дагестан. В рамках строительства был сооружен новый мост через реку Манас-озень.

В черте населенного пункта дорога оснащена тротуарами и пешеходными переходами, а на ее пересечении с трассой Манас — Зеленоморск — Аэропорт сделана современная круговая развязка.

Строительство дороги протяженностью 3,8 км способствует развитию прибрежной части Карабудахкентского района.

Кроме того, она значительно разгрузит наиболее напряженный участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» по дублирующей региональной дороге.