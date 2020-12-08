9 декабря — День Героев Отечества

В России 9 декабря отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена после того, как президент России Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Звание Героя Советского Союза, высшей степени отличия в СССР за заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига, было учреждено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были удостоены семь летчиков: Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев, — спасшие с льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола «Челюскин».

Первыми Героями Советского Союза среди женщин стали летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, совершившие беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток в 1938 году.

Наибольшее количество награждений было произведено в годы Великой Отечественной войны. Первыми 8 июля 1941 года этого звания были удостоены летчики 7-го истребительного корпуса ПВО, таранившие фашистские самолеты на подступах к Ленинграду. Всего за героические подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, звания Героя Советского Союза были удостоены более 11 600 человек.

Всего за все время существования этого звания Звезды Героя удостоены свыше 13000 человек. Последним Героем Советского Союза стал в октябре 1991 года 35-летний капитан третьего ранга Анатолий Солодков — он совершил во время научных экспериментов рекордное погружение на глубину 120 метров.

Главная награда современной России — звание Герой Российской Федерации — было установлено Законом России от 20 марта 1992 года. Этим же Законом был учрежден знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда». Согласно Положению, утвержденному Законом, звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом России за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического подвига.

Герою Российской Федерации вручаются знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» и грамота о присвоении этого звания. Введение новой памятной даты продолжает исторические традиции и отдает дань подвигам, которые совершили герои – от простых солдат до главнокомандующих армиями.



Дагестанцы горды своими воинами, которые проявили доблесть и отвагу на полях сражений.



Этого звания были удостоены более 3 тысяч человек, из которых 36 человек – дагестанцы.



Большинство дагестанцев, удостоенных этой награды, – сотрудники правоохранительных органов и получили ее, защищая республику от посягательств религиозных экстремистов.

Мы чествуем сегодня Героев России и СССР, а также вспоминаем о ратных подвигах, погибших Героев и вместе с ними Кавалеров орденов Славы всех степеней и кававалеров Георгивских крестов.

58 дагестанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. 7 наших земляков являются полными кавалерами орденов Славы (по мнению фронтовиков стать полным кавалером этого ордена, было намного сложнее, чем получить Звезду Героя, это была чисто солдатская награда), 36 дагестанцев имеют звание Героев России, подавляющее большинство из них посмертно.

Героями РФ становились в разные годы братья Тайгиб и Магомед Толбоевы, М.Омаров, А.Магомедтагиров, Г.Гаджиев, З.Каидов, Абдулхаким Исмаилов, водрузивший Знамя Победы над поверженным Рейхстагом и мн.др.

Многие из тех, кто, будучи достойными звания Героя Советского Союза за фронтовые подвиги во время Великой Отечественной войны, все же не стал таковым в свое время, получают награду сегодня уже как герои России. Три женщины-фронтовички первыми удостоились этого звания в 1994 году, две из них — посмертно: разведчица Вера Волошина, расстрелянная гитлеровцами, и командир авиационного звена Екатерина Буданова, сбившая 10 фашистских самолетов. Еще одним Героем стала Лидия Шулайкина, воевавшая в штурмовой авиации Балтийского флота.

Звание Героя Российской Федерации в настоящее время присваивается за мужество и героизм воинам, сражавшимся в «горячих точках», а также за выдающиеся достижения при освоении космического пространства, новой авиационной техники, особые заслуги перед государством и народом.