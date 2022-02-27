9,5 млрд рублей вложены в Дербент: что достигнуто

С 2019 по 2021 год в комплексное развитие города Дербента направлено финансирование объёмом в 9,5 млрд рублей.

На сегодняшний день за счет данных средств достигнуты результаты следующего характера:

1. Построены и отремонтированы, а также оснащены оборудованием школы и сады: 1 сад построен, капремонт проведен в 4 школах и 9 детских садах;

2. Усовершенствована социальная инфраструктура: создано 10 игровых площадок при школах, на 51 улице проведен капремонт, 5 парков благоустроено;

3. Устанавливаются коммунальные сооружения: ливневки, очистные сооружения;

4. Создан жилищный фонд муниципалитета.

Кроме того, работа кипит в области создания культурно-досугового комплекса города: благоустраивается парк Низами Гянджеви, строится Дворец спорта, реконструируется Азербайджанский госдрамтеатр.

Также продолжается работа по строительству школ и садов и других социально важных объектов.