85 лет видного государственного деятеля Нарбека Аджигайтканова отметили в Ногайском районе

Заместитель Председателя Правительства Нариман Абдулмуталибов принял участие в праздновании 85-летнего юбилея видного дагестанского руководителя советского и постсоветского периодов, кавалера ордена Дружбы Нарбека Аджигайтканова.

В своей поздравительной речи Нариман Абдулмуталибов отметил, что Нарбек Аджигайтканов прошел долгий трудовой путь — от хозяйственника до заместителя Председателя Правительства РД.

«Вас знают как активного труженика, хозяйственника и государственника. Мы многому должны учиться у вас. Вы прославляли свою малую родину, Дагестан, своим ратным трудом, своим отношением к людям, своей хозяйственностью, своим созидательным духом Нарбек Ажокович!», – отметил вице-премьер.

После Абдулмуталибов зачитал приветственный адрес от имени Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова: «Вы посвятили всю свою жизнь благородному делу – служению Отечеству. Вы прошли серьезную профессиональную школу. Работая на различных должностях сельского хозяйства Ногайского района, во главе региональной энергетической комиссии республики, в Совете Министров ДССР, затем в Правительстве Республики Дагестан Вы всегда активно брались за дело, глубоко погружаясь в актуальность вопросов, как политически зрелый руководитель, живущий интересами дагестанского общества».

Далее слова поздравления и пожелания выразили и другие гости мероприятия.

В завершение выступил сам Нарбек Аджигайтканов, и поблагодарил руководство республики и Ногайского района за оказанное внимание.