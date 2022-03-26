Культура

85 лет исполнилось худруку Кумыкского театра Айгуму Айгумову

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Айгум Айгумов известен как председатель Дегестанского союза театральных деятелей, художественный руководитель Кумыкского театра, а также Народный артист Дагестана и России.

Ему исполняется 85 лет, в честь чего прошёл торжественный вечер с участием представителей Правительства РД, министра культуры Заремы Бутаевой, популярных артистов, общественных деятелей, руководителей городов и районов республики, а также друзей, близких и коллег.

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вручил юбиляру Почётную грамоту РД за заслуги перед республикой, трудовые успехи и общественную работу.

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