85 лет исполнилось худруку Кумыкского театра Айгуму Айгумову

Айгум Айгумов известен как председатель Дегестанского союза театральных деятелей, художественный руководитель Кумыкского театра, а также Народный артист Дагестана и России.

Ему исполняется 85 лет, в честь чего прошёл торжественный вечер с участием представителей Правительства РД, министра культуры Заремы Бутаевой, популярных артистов, общественных деятелей, руководителей городов и районов республики, а также друзей, близких и коллег.

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вручил юбиляру Почётную грамоту РД за заслуги перед республикой, трудовые успехи и общественную работу.