82 подопечных Минтруда в Дербентском районе воспользовались услугами мобильной бригады

Мобильная бригада Комплексного Центра социального обслуживания в Дербентском районе продолжает реализацию регионального проекта «Старшее поколение». Так с начала года совершенно бесплатно полное медицинское обследование прошли 82 человека благодаря нацпроекту Демография.

В рамках проекта, сотрудники учреждения доставили лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинское учреждение для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление инфекционных заболеваний.

За октябрь месяц, было совершено 4 выезда, в рамках которых, 18 жителей сёл Геджух, Джалган, Джемикент, Деличобан были доставлены в Дербентскую центральную больницу, где их приняли без очереди, согласно условиям межведомственного соглашения, подписанного с Минздравом РД.

Подопечные центра прошли первичный осмотр терапевта и консультации профильных специалистов, таких как окулиста, хирурга, кардиолога, ЛОР-врача, стоматолога. Так же прошли исследования: биохимический и общий анализ крови, флюорография, кардиограмма, маммография.

После завершения обследований пожилые подопечные центра были доставлены домой.