800 тысяч медицинских масок получит Дагестан в ближайшее время

Медицинские маски, антисептики, перчатки и халаты поступят в республику в начале будущей недели. Об этом в воскресенье сообщил заместитель министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Батыр Эмеев в ходе заседания оперативного штаба при ведомстве.

Дефицитные маски поступят в регион в количестве 800 тысяч штук, ожидается также крупная партия защитных перчаток 200 тысяч. Кроме того, в профильные больницы завезут противочумные костюмы и переносные телевизоры, инфракрасные термометры и бахилы.

Для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции с 1 апреля Дагестан живет в режиме самоизоляции по распоряжению главы республики Владимира Васильева.

По информации Роспотребнадзора, в республике 30 официально зарегистрированных больных COVID-19.