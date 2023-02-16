Образование

80 первичных отделений «Движения первых» создано в Дагестане на базе образовательных организаций

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Только за январь текущего года поступило более 400 заявок на создание подобных центров.

О деятельности этих отделений Сергею Меликову доложила и.о. министра образования и науки республики Аида Далгатова.

«Они создаются для организации досуга, создания возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональной ориентации детей. Одна из важных задач в рамках развития данного направления – это вовлечение в движение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Министерством прорабатывается вопрос определения детского оздоровительного лагеря, на базе которого будут реализованы программы движения», – сообщила она.

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