8 призывников-кизилюртовцев пополнили ряды ВС России

В военном комиссариате городского округа город Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского муниципальных районов РД состоялись торжественные проводы очередной партии призывников в ряды Вооруженных Сил РФ. В этот раз на военную службу военкомат направил группу из 8 ребят, 5 из них жители города Кизилюрта.

В мероприятии по этому случаю приняли участие заместитель главы ГО «город Кизилюрт» Амирхан Амирханов, помощник главы в поселке Бавтугай Шамиль Дадаев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Исрапил Магомедов, старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Исаймат Гайирбегова и сотрудник военкомата Магомед Сайпудинов.

Приветствовал будущих защитников Отечества начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Исрапил Магомедов. Он подчеркнул, что перед ребятами стоит важная и ответственная задача – освоить воинское дело и служить родному Отечеству. Исрапил Магомедов призвал молодых людей к ответственности и пожелал им легкой службы.

От имени главы городского округа призывников с значимым событием в их жизни поздравил новобранцев заместитель главы администрации Амирхан Амирханов. Защита Родины – самая главная роль мужчины, заметил замглавы и добавил, что кроме опыта и знаний служба в рядах Вооруженных Сил России принесет ребятам множество новых знакомств и верных боевых друзей. Он пожелал призывникам доблестно служить, как положено, по уставу, соответствовать лучшим дагестанским нравственным законам и благополучно вернуться в родные края.

Поддержать ребят в волнительный и важный день пришли родственники, родные, близкие и друзья. От имени родителей выступил отец юного защитника Отечества Абдула Магомедов. Он призвал военнослужащих не забывать свою семью, родной город и дорогую республику.

По команде: «К машине!» новобранцы заняли места в микроавтобусе и направились в республиканский сборный пункт, откуда их распределят по местям несения службы.

Добавим, что мероприятие, посвященное торжественным проводам призывников в ряды Вооруженных Сил проводится в рамках весеннего призыва 2023 года граждан на воинскую службу и проходит в соответствии с планом.

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