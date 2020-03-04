8 марта будет тепло

На праздники в Махачкале будет тепло. Температура достигнет отметки 11-12°C и продержится вплоть до конца месяца.

По словам начальника Дагестанского гидрометцентра Абдулгалима Дадашева, такая погода в начале весны — климатическая норма для Махачкалы. И днем, и ночью будет держаться положительная 2-5-градусная температура.

Осадков будет не так много. За месяц их выпадет 15-16 мм.

Синоптики обещают, что тепло будет до конца марта. Воздух прогреется до 16 градусов тепла, ветер будет умеренным, аномалий не будет.