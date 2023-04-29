8 дагестанцев станут почетными гостями Парада на Красной площади, посвященного 78-й годовщине Победы в ВОВ

Региональное отделение партии «Единая Россия» взяло на себя все расходы по организации их поездки.
Гостями главного Парада страны в том числе станут:
Сапижат Мазаева — мать первого Героя России в СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова;
Нелли Вольф — мать военнослужащего;
участники спецоперации:
Ахмед Джамиев;
Арсен Гасайниев
и другие.
Напомним, что по поручению секретаря реготделения Партии Сергея Меликова с первых дней спецоперации «Единая Россия» оказывает помощь военнослужащим и жителям новых территорий, поддерживает семьи участников СВО.