8 дагестанцев станут почетными гостями Парада на Красной площади, посвященного 78-й годовщине Победы в ВОВ

Региональное отделение партии «Единая Россия» взяло на себя все расходы по организации их поездки.

Гостями главного Парада страны в том числе станут:

Сапижат Мазаева — мать первого Героя России в СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова;

Нелли Вольф — мать военнослужащего;

участники спецоперации:

Ахмед Джамиев;

Арсен Гасайниев

и другие.

Напомним, что по поручению секретаря реготделения Партии Сергея Меликова с первых дней спецоперации «Единая Россия» оказывает помощь военнослужащим и жителям новых территорий, поддерживает семьи участников СВО.