Общество

8 дагестанцев станут почетными гостями Парада на Красной площади, посвященного 78-й годовщине Победы в ВОВ

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Региональное отделение партии «Единая Россия» взяло на себя все расходы по организации их поездки.

Гостями главного Парада страны в том числе станут:
Сапижат Мазаева — мать первого Героя России в СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова;
Нелли Вольф — мать военнослужащего;
участники спецоперации:
Ахмед Джамиев;
Арсен Гасайниев
и другие.

Напомним, что по поручению секретаря реготделения Партии Сергея Меликова с первых дней спецоперации «Единая Россия» оказывает помощь военнослужащим и жителям новых территорий, поддерживает семьи участников СВО.

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