779 млн рублей направят на обеспечение жильем детей-сирот в текущем году в Дагестане

Об этом сегодня Сергею Меликову доложил руководитель Минстроя Дагестана Артур Сулейманов.

По словам министра, средства доведены до муниципалитетов. Ряд районов уже закупил квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это Дербентский, Докузпаринский, Сергокалинский, Цунтинский районы. В городах Каспийск и Кизляр объявлены торги на 18 жилых помещений.

Комментируя, Сергей Меликов призвал пресекать факты, когда в целях получения квартиры искусственным образом готовятся документы о признании детей сиротами.

«Иногда складывается крайне несправедливая ситуация: сироте не достается ничего, а тому, кто нечестным способом получил этот статус, достается. Недопустимо, чтобы люди претендовали на жилье, не имея на это моральных и нравственных оснований», – сказал глава республики.

Отметим, в этом году планируется выделить жилье более 300 детям-сиротам.