735,5 млн рублей получит Дагестан на улучшение коммунальной инфраструктуры

На улучшение коммунальной инфраструктуры Правительство России выделит Дагестану около 750 миллионов рублей. Распоряжение о выделении субсидии подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Данные средства будут направлены на решение проблемы связанной с плохим финансовым состоянием коммунальных предприятий, высоким износом инфраструктуры. Кроме того, субсидии позволят компенсировать разницу между новым и старым тарифом.

Аналогичные субсидии помимо Дагестана будут выделены Ингушетии и Северной Осетии.