Экономика

735,5 млн рублей получит Дагестан на улучшение коммунальной инфраструктуры

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На улучшение коммунальной инфраструктуры Правительство России выделит Дагестану около 750 миллионов рублей. Распоряжение о выделении субсидии подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Данные средства будут направлены на решение проблемы связанной с плохим финансовым состоянием коммунальных предприятий, высоким износом инфраструктуры. Кроме того, субсидии позволят компенсировать разницу между новым и старым тарифом.
Аналогичные субсидии помимо Дагестана будут выделены Ингушетии и Северной Осетии.

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