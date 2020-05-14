72 процента россиян удовлетворены выступлением Владимира Путина

ВЦИОМ представил данные о реакции россиян на выступление первого лица государства 11 мая. По итогам проведенного опроса, 88% соотечественников слышали речь Президента РФ, 72% удовлетворены прозвучавшими заявлениями Владимира Путина.

66% процентов опрошенных заявили, что Президент в курсе реальной ситуации. За телеобращением следили 70 % респондентов.

75% опрошенных положительно оценили озвученные инициативы, особенно это относится к социальному сектору, в рамках которого были озвучены льготы и дополнительные выплаты для семей с малолетними детьми до трех лет, а также с детьми от трех до пятнадцати лет включительно.

76% опрошенных положительно оценили двухмесячные налоговые «каникулы» для предприятий, а также возврат налогов самозанятым за прошлый год.

Более 80% считают значимыми данные инициативы, а 67 % считают, что ситуация в стране находится под контролем Президента.