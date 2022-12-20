72,5 км дорог отремонтировано в Дагестане в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Такие данные сегодня озвучил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Алибек Алибеков.
В том числе:
49 км — автодороги регионального и межмуниципального значения
2,5 км — улично-дорожная сеть Дербента
21,0 км — улично-дорожная сеть Махачкалы.
Также в рамках нацпроекта установлено 15 камер фотовидеофиксации нарушений, 1 автоматический пункт весогабаритного контроля и завершен 2 этап по внедрению ИТС в Махачкалинской агломерации.
Общий объем выделенных средств на реализацию нацпроекта составляет 2 млрд 322 млн рублей.