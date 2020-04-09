Почти 7000 продуктовых наборов волонтеры раздали пожилым и малоимущим

В республике без малого семь тысяч продуктовых наборов волонтеры Всероссийский акции #МыВместе предоставили малоимущим семьям и пожилым людям, которые находятся на самоизоляции.

При активном содействии Министерства молодёжи РД, на данный момент в число волонтеров данной акции вступило боле тысячи восьмисот дагестанцев. Именно они доставляют продовольственные наборы для населения.

Для беспрепятственного передвижения волонтеров министерством выдано более двухсот разрешений. Также при активном взаимодействии Минмолодежи и КЦСОН в муниципальных образованиях рассмотрено сто пятьдесят четыре заявки от населения.

Напомним, что узнать более полную информацию об акции #МыВместе можно по номеру колл-центра 8-800-200-34-11