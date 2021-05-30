70 тысяч дагестанцев поделились мнением через сайт предварительного голосования «Единой России»

Из 98281 жителя Республики Дагестан, зарегистрировавшихся на сайте pg.er.ru, свыше 70000 высказали своё мнение. 28 мая стало заключительным днем регистрации выборщиков. Время завершения голосования — 20:00 30 мая.
В республике проводится предварительное голосование по отбору кандидатур от «Единой России» для участия в выборах в федеральный и региональный парламенты. Более шестисот участников предварительного голосования зарегистрировались на сайте.
Проголосовать офлайн можно на 383 счётных участках. Проголосовать можно до 20 часов.
Голосование проходит с соблюдением санитарных норм с предварительной дизинфекцией участков.