Политика

70 тысяч дагестанцев поделились мнением через сайт предварительного голосования «Единой России»

Оставить комментарий

Из 98281 жителя Республики Дагестан, зарегистрировавшихся на сайте pg.er.ru, свыше 70000 высказали своё мнение. 28 мая стало заключительным днем регистрации выборщиков. Время завершения голосования — 20:00 30 мая.

В республике проводится предварительное голосование по отбору кандидатур от «Единой России» для участия в выборах в федеральный и региональный парламенты. Более шестисот участников предварительного голосования зарегистрировались на сайте.
Проголосовать офлайн можно на 383 счётных участках. Проголосовать можно до 20 часов.

Голосование проходит с соблюдением санитарных норм с предварительной дизинфекцией участков.

Также читают:

Владимир Путин поручил органам госвласти помочь Да...
Владимир Васильев: «Застройщик будет отвечать свои...
Закир Каидов: "Я здесь, чтобы работать во благо на...
В Дагестане предложили усилить контроль над соблюд...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *