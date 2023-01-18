7 дворов и 4 общественных пространства благоустроят в Дербенте

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году в Дербенте благоустроят семь дворовых территорий и четыре общественных пространства. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В текущем году благоустроят дворовые территории по улице С. Стальского, дом 22, улице Х. Тагиева, дом 33 «г», улице Г. Гасанова, дом 4 «а», улице Ленина, дом 4, улице Карьерная, дом 2 «а», улице Агасиева, 13 «г», улице 345 ДСД, дом 10/1.

Общественные пространства: проезд по улице 345 ДСД от торца многоквартирного дома №6 по улице 345 ДСД до торца многоквартирного дома №10 «а» по улице 345 ДСД. Сквер по улице 345 ДСД, дома №19, сквер по улице 345 ДСД, дом №17, сквер по улице 345 ДСД, дом №15.

В пресс-службе напомнили, что данные общественные пространства выбрали жители Дербента в прошлом году в рамках рейтингового голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству.

Источник: РИА Дагестан