665 человек за последнюю неделю вакцинировались в Кайтагском районе

Темпы массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Кайтагском районе постепенно наращиваются. Так за последние 7 дней в муниципалитете вакцинацию прошли 665 человек.

Но решающим шагом на пути к избавлению от, уже порядка поднадоевшей и чрезвычайно опасной болезни, была и остается вакцинация. Если в начале года, когда вакцинация только набирала обороты, в муниципалитете не каждый решался добровольно привиться, опасаясь ее побочных действий и ссылаясь на их проявление в долгосрочной перспективе, то сегодня, спустя 9-10 месяцев, люди, наконец, осознали, что ничего, кроме пользы, вакцина в себе не несет.

Только за минувшую неделю, по данным Кайтагской центральной районной больницы, с 27 октября по 2 ноября, количество вакцинированных граждан увеличилось на 665 человек, общее число иммунизированных в муниципалитете на сегодняшний день составляет 7794 человека.

По словам медработников прививочного кабинета, вакцины бояться не стоит, за долгое время ее использования ни у одного жителя района не выявилось серьезных побочных действий лекарства.

«Много было различных домыслов и пересудов на старте вакцинации. Так называемые «антиваксеры» сбивали людей с толку, вводя в заблуждение глупыми разговорами о страшных болезнях и летальных исходах, которые, якобы, может вызвать вакцина. И? Сколько случаев болезни и смерти от вакцины было в районе? Ни одного! А вот от коронавируса мы потеряли многих дорогих родных и близких нам людей. К сожалению, путь к осознанию пользы вакцины был непростым, но, радует, что этот период «сомнений» у нашего народа остался позади. Отметим, что сегодня кайтагцы охотно участвуют в вакцинации. Об этом наглядно говорят и растущие показатели», — завили представители здравоохранения муниципалитета.

Как отметил глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, разъяснительная работа с населением о важности и полезности вакцинирования велась и ведется в районе регулярно.

«Разъяснительные беседы и опыт привитых земляков, не побоявшихся различных ложных слухов, получивших вакцину и сегодня находящихся в прекрасном здравии, безусловно, дали положительный эффект. Люди стали понимать, что именно вакцинация является главным путем в борьбе с коронавирусом, что вреда она не приносит, а только укрепляет иммунитет и защищает от опасной инфекции», — заключил Алим Темирбулатов.