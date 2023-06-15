Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил мнение, что ПМЭФ позволит Дагестану расширить межрегиональные и международные связи

Председатель Правительства Республики Дагестан принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.

По словам премьера, участие в ПМЭФ играет большое значение для региона, так как площадка предоставляет возможность наладить взаимодействие не только с политическим бомондом, но и с представителями крупного бизнеса со всего мира.

По словам Абдулмуслимова, особую актуальность нынешний форум приобретает в связи с переориентацией внешнеэкономической деятельности России.

Касательно целей и задач, которые стоят перед дагестанской делегацией в рамках ПМЭФ, премьер отметил, что планируется провести встречу с представителями Саудовской Аравии, Катара, Ирана и других государств. Кроме того, намечены встречи с банковским сообществом, в том числе с руководством ПАО «Сбербанк».

«Для нас очень значимо, что в год 100-летия Расула Гамзатова наш стенд посвящён его творчеству», — сказал Абдулмуслимов.