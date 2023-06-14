Абдулмуслим Абдулмуслимов: «ПМЭФ позволит Дагестану расширить межрегиональные и международные связи»

По словам главы кабмина Дагестана, участие в ПМЭФ играет большое значение для региона, так как площадка предоставляет возможность наладить взаимодействие не только с политическим бомондом, но и с представителями крупного бизнеса со всего мира.

«В эти дни Главой республики Сергеем Алимовичем планируется проведение ряда встреч и подписание соглашений с несколькими регионами РФ.

Также планируем провести встречи с представителями Саудовской Аравии, Катара, Ирана и других государств, куда традиционно экспортируем нашу сельскохозяйственную продукцию. Конечно, будут встречи с Республикой Азербайджан, с постсоветскими, азиатскими странами тоже», — анонсировал Абдулмуслимов.