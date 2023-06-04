Член Общественной палаты Дагестана Магомедрасул Сулейманов посетил семью Шамиля Насрулаева, погибшего на спецоперации

Член Общественной палаты Дагестана Магомедрасул Сулейманов посетил семью погибшего на СВО майора СОБР «Ястреб – Каспий» Росгвардии, кавалера ордена Мужества майора Шамиля Насрулаева из села Мехельта.

Семью защитника Отечества, павшего за Родину, также посетили председатель общественной организации «Поддержка курса Главы РД», полковник в отставке, член Общественной палаты РД Юкрудин Салимханов, приехавший в отпуск морпех младший сержант Хабиб Ухумаев и другие. Они принесли подарки детям Шамиля Насрулаева.