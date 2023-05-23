Дагестан за год перевыполнил план по наращиванию показателя цифровой зрелости

Об этом заявил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании, посвященном вопросам цифровой трансформации отраслей экономики региона.

Так, по словам премьер-министра РД, в 2021 году показатель цифровой зрелости по региону составлял 37%.

А по итогам 2022 года удалось достичь значения 58 % при плановом значении на конец года 46%.

«Но это не повод выдохнуть, необходимо усилить работу в данном направлении. Цифровизация у нас должна пронизывать все уровни власти. Нам нужно и цифровое здравоохранение, когда врачи оперируют единой цифровой историей и картой пациента со всеми исследованиями в хронологическом порядке, и цифровая образовательная среда, благодаря которой учителя и школьники могут вести единую историю успеваемости; и цифровое строительство и так далее», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.