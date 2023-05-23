Экономика

Дагестан за год перевыполнил план по наращиванию показателя цифровой зрелости

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Об этом заявил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании, посвященном вопросам цифровой трансформации отраслей экономики региона.

Так, по словам премьер-министра РД, в 2021 году показатель цифровой зрелости по региону составлял 37%.

А по итогам 2022 года удалось достичь значения 58 % при плановом значении на конец года 46%.

«Но это не повод выдохнуть, необходимо усилить работу в данном направлении. Цифровизация у нас должна пронизывать все уровни власти. Нам нужно и цифровое здравоохранение, когда врачи оперируют единой цифровой историей и картой пациента со всеми исследованиями в хронологическом порядке, и цифровая образовательная среда, благодаря которой учителя и школьники могут вести единую историю успеваемости; и цифровое строительство и так далее», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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