Произведения Расула Гамзатова будут представлены на главном книжном фестивале России — на Красной площади в Москве

Об этом доложил главе Дагестана руководитель Агентства информации и печати республики Абдуразак Джамалутдинов на заседании оргкомитета к 100-летию поэта.

Посетителям будут доступны новые сборники, изданные к юбилею поэта. Это иллюстрированные биографические фотоальбомы «Кавказец родом из Цада», «Расул Гамзатов», книга избранных стихотворений поэта «Завещание» и другие.

Всего на выставке представят свыше 60 изданий о Дагестане, в том числе о творчестве Фазу Алиевой. Это сочинения в 12 и 6 томах, «Избранное», «Притчи и тосты» и книгами о Дагестане – «Дербент-Наме».

Главный книжный фестиваль страны «Красная площадь» пройдёт со 2 по 6 июня 2023 года.

В этом году любимый москвичами и гостями столицы грандиозный литературный праздник вновь объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых, актеров, режиссеров, музыкантов и десятки тысяч читателей.

Онлайн-трансляции основных событий Фестиваля миллионы зрителей смогут увидеть на популярных интернет-платформах.