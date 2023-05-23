Общество

Около 30 тысяч жителей и гостей Москвы посетили фестиваль «Мой Дагестан. Наш Расул»

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Мероприятие прошло в Измайловском парке.

Праздник, посвящённый 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана, был организован Постоянным представительством Республики Дагестан при Президенте России.

В концерте приняли участие в том числе: заслуженный артист России Тагир Курачев;
народный артист Дагестана Абдулла Магомедмирзаев;
хор многодетных семей Москвы; народная артистка Дагестана Зайнаб Махаева;
народный артист Дагестана Гусейн Манапов; народный артист Дагестана Марат Тимохин; народный артист Дагестана Марио-Али Дюран-Сутуев; Аслан Гусейнов; солисты ансамбля  «Дагестан»:  заслуженный артист РД Яхья Исаков, Амирхан Рамазанов, Руслан Абдусаламов и другие, народная студия канатаходцев «Пехлеван»;
ансамбль «Адат»;
ансамбли танцев «Ликана» и «Рассвет».

Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах по ковроткачеству, гончарному мастерству и живописи, посостязаться в борьбе, научиться танцевать лезгинку или сыграть в футбол.

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