Около 30 тысяч жителей и гостей Москвы посетили фестиваль «Мой Дагестан. Наш Расул»

Мероприятие прошло в Измайловском парке.
Праздник, посвящённый 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана, был организован Постоянным представительством Республики Дагестан при Президенте России.
В концерте приняли участие в том числе: заслуженный артист России Тагир Курачев;
народный артист Дагестана Абдулла Магомедмирзаев;
хор многодетных семей Москвы; народная артистка Дагестана Зайнаб Махаева;
народный артист Дагестана Гусейн Манапов; народный артист Дагестана Марат Тимохин; народный артист Дагестана Марио-Али Дюран-Сутуев; Аслан Гусейнов; солисты ансамбля «Дагестан»: заслуженный артист РД Яхья Исаков, Амирхан Рамазанов, Руслан Абдусаламов и другие, народная студия канатаходцев «Пехлеван»;
ансамбль «Адат»;
ансамбли танцев «Ликана» и «Рассвет».
Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах по ковроткачеству, гончарному мастерству и живописи, посостязаться в борьбе, научиться танцевать лезгинку или сыграть в футбол.