Около 30 тысяч жителей и гостей Москвы посетили фестиваль «Мой Дагестан. Наш Расул»

Мероприятие прошло в Измайловском парке.

Праздник, посвящённый 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана, был организован Постоянным представительством Республики Дагестан при Президенте России.

В концерте приняли участие в том числе: заслуженный артист России Тагир Курачев;

народный артист Дагестана Абдулла Магомедмирзаев;

хор многодетных семей Москвы; народная артистка Дагестана Зайнаб Махаева;

народный артист Дагестана Гусейн Манапов; народный артист Дагестана Марат Тимохин; народный артист Дагестана Марио-Али Дюран-Сутуев; Аслан Гусейнов; солисты ансамбля «Дагестан»: заслуженный артист РД Яхья Исаков, Амирхан Рамазанов, Руслан Абдусаламов и другие, народная студия канатаходцев «Пехлеван»;

ансамбль «Адат»;

ансамбли танцев «Ликана» и «Рассвет».

Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах по ковроткачеству, гончарному мастерству и живописи, посостязаться в борьбе, научиться танцевать лезгинку или сыграть в футбол.