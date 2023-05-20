В Дагестане пройдет фестиваль автокультуры MUSAFIR FEST

28 мая в Дагестане на территории развлекательного центра Анжи — Арена впервые пройдет фестиваль авто и мотокультуры MUSAFIR FEST (фестиваль Путешественников).
Откроет мероприятие Омар Ханапиев, самый сильный человек в мире. Будет представлен силовой экстрим, шоу с тягачами. Первая часть программы закончится перетягиванием восьми тонных грузовиков.
В фестивале принимают участие лучшие грузовые автомобили со всей России, а также спорткары, ретрокары, байки. В рамках фестиваля состоится автопробег посвященный участникам СВО. Пройдет голосование на лучший, по версии зрителей: автомобиль, тягач, байк, внедорожник.
Приглашенный гость из Турции известный дальнобойщик Танджо, покажет чудеса дрифта на автомобиле. На одной площадке встретятся известные российские автомобильные блогеры, ведущие эксперты СМИ.
В программе фестиваля яркое шоу канатоходцев во главе с Мамаевым Камилем Абдуллаховичем.
Трюки на мотоциклах. Известный российский мотоклуб “ Ночные волки “ откроет мотосезон.
Фестиваль главное событие авто и мотоиндустрии для всей семьи.
Мероприятие будет проходить в Каспийске на Анжи — Арене в воскресенье 28 мая в 12 часов.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.