В Дагестане пройдет фестиваль автокультуры MUSAFIR FEST

28 мая в Дагестане на территории развлекательного центра Анжи — Арена впервые пройдет фестиваль авто и мотокультуры MUSAFIR FEST (фестиваль Путешественников).

Откроет мероприятие Омар Ханапиев, самый сильный человек в мире. Будет представлен силовой экстрим, шоу с тягачами. Первая часть программы закончится перетягиванием восьми тонных грузовиков.

В фестивале принимают участие лучшие грузовые автомобили со всей России, а также спорткары, ретрокары, байки. В рамках фестиваля состоится автопробег посвященный участникам СВО. Пройдет голосование на лучший, по версии зрителей: автомобиль, тягач, байк, внедорожник.

Приглашенный гость из Турции известный дальнобойщик Танджо, покажет чудеса дрифта на автомобиле. На одной площадке встретятся известные российские автомобильные блогеры, ведущие эксперты СМИ.

В программе фестиваля яркое шоу канатоходцев во главе с Мамаевым Камилем Абдуллаховичем.

Трюки на мотоциклах. Известный российский мотоклуб “ Ночные волки “ откроет мотосезон.

Фестиваль главное событие авто и мотоиндустрии для всей семьи.

Мероприятие будет проходить в Каспийске на Анжи — Арене в воскресенье 28 мая в 12 часов.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.