Сергей Меликов участвует в заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России, которое проходит под председательством Сергея Лаврова

Основным вопросом повестки дня, как ожидается, станет развитие связей между регионами и их партнерами в странах Центральной Азии в торгово-экономической, культурной и гуманитарной областях.

Совет глав субъектов России при российском МИД был создан в 2003 году по поручению президента. Его цель — оказание содействия российским регионам в развитии международных и внешнеэкономических связей, а также обеспечение возможности их участия в подготовке предложений по тем или иным внешнеполитическим инициативам.