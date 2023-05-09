Депутат Государственной Думы Джамаладин Гасанов поздравил с Днем Победы.

«Для нашей страны День Победы — самый великий и значимый праздник. 9 Мая – важнейший праздник для всех поколений россиян. В каждой семье свято чтят память о тех, кто героически сражался за Родину на передовой, кто самоотверженно трудился в тылу, помогая фронту, кто восстанавливал страну из руин.

Дорогие ветераны! Вы представители того великого поколения людей, которому все мы обязаны жизнью, честью, достоинством. Мы преклоняемся перед Вашим подвигом, благодаря которому удалось отстоять независимость нашей Родины.

Наш долг — сохранить для будущих поколений россиян историческую правду о героизме и подвиге советских солдат и офицеров, народных ополченцев и партизан, тружеников тыла, которые ценой собственных жизней спасли мир от фашизма.

В этот святой для всех нас день мы заверяем Вас о том, что никогда не допустим фальсификации истории и забвения подвига, совершенного советским народом. Подрастающее поколение обязано знать, какой страшной ценой досталась стране эта Великая Победа.

Низкий поклон Вам и безмерная благодарность за наше мирное небо. Здоровья и благополучия Вам лично и в Вашем лице всем ветеранам и труженикам тыла», — обратился депутат.