Определились победители и призёры школьной футбольной лиги

Сергей Меликов наградил победителей и призёров школьной футбольной лиги:

3 классы — Кидеринская СОШ, Цунтинский район;

4 классы — Многопрофильный Лицей №5», Махачкала;

5 классы — Каратинская СОШ, Ахвахский район;

6 классы — Дербентская школа № 21;

7 классы — Гапцахская СОШ, Магарамкентский район;

8 классы — Многопрофильный лицей № 30, Махачкалы.

«В Дагестане активно работает программа «Футбол в школе». Благодаря этой программе сегодня ребята находятся здесь, проводят свои матчи.

Школьная футбольная лига — это не только встречи на футбольном поле, это возможность пообщаться друг с другом, завести много друзей и продолжать развивать этот замечательный вид спорта, который любят миллиарды людей.

Ещё раз всем огромное спасибо! Поздравляю всех с сегодняшним праздником и наступающим Днём Победы!», — сказал глава республики.