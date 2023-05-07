Спорт

Определились победители и призёры школьной футбольной лиги

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Сергей Меликов наградил победителей и призёров школьной футбольной лиги:
3 классы — Кидеринская СОШ, Цунтинский район;
4 классы — Многопрофильный Лицей №5», Махачкала;
5 классы — Каратинская СОШ, Ахвахский район;
6 классы — Дербентская школа № 21;
7 классы — Гапцахская СОШ, Магарамкентский район;
8 классы — Многопрофильный лицей № 30, Махачкалы.

«В Дагестане активно работает программа «Футбол в школе». Благодаря этой программе сегодня ребята находятся здесь, проводят свои матчи.

Школьная футбольная лига — это не только встречи на футбольном поле, это возможность пообщаться друг с другом, завести много друзей и продолжать развивать этот замечательный вид спорта, который любят миллиарды людей.

Ещё раз всем огромное спасибо! Поздравляю всех с сегодняшним праздником и наступающим Днём Победы!», — сказал глава республики.

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